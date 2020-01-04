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Украинцы зашлись в экстазе из-за полупустых поездов на Крымском мосту

Украинцы зашлись в экстазе из-за полупустых поездов на Крымском мосту
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной обрадовались "провалу" России

После баек о том, что по Крымскому мосту ходят вонючие поезда с мятыми вагонами, украинские СМИ начали активно писать, что запуск железной дороги не оправдался. Украинцы вывернули вполне логичное сообщение сотрудника "Крымских железных дорог", пожелавшего остаться анонимным.

Он заявил, что новый туристический маршрут в России не окупится этой зимой. По его мнению, первое время поезда будут ездить по Крымскому мосту полупустыми. 

Собеседник газеты "Аргументы недели – Крым" считает, что ажиотаж, который был в первые дни после открытия железной дороги, был связан с тем, что люди хотели приобщиться к грандиозному событию. Также, по его словам, многие россияне просто отправились в новогоднее путешествие. Железнодорожник вполне разумно предположил, что в не сезон, пока погода неподходящая для пляжного отдыха, люди не будут раскупать все билеты на поезда. Произойдет ли это в новом туристическом сезоне, говорить пока рано, ведь нужно дождаться весны и посмотреть, как будут бронировать места.

Украинские СМИ, не взяв во внимание тот факт, что сейчас не курортный сезон, принялись обсуждать "провал" России. Так, издание replay.net указало, что поезда ездят полупустыми уже 10 дней, а людей якобы пугает продолжительность путешествия в 40 часов. Украинские журналисты утверждают, что россияне не покупают билеты из-за их "высокой" цены. Билет в плацкарте одноэтажного поезда стоит 3500 рублей, пишет портал. О "кусачей" стоимости рассуждало и издание "Главред".

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость как кость.
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Да пусть повизжат, это излюбленное дело на Украине.
Гость
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Еще не вечер
Гость
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все журнош люхи в этом плане одинаковые
Гость
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Верить писучей укромрази, могут только чокнутые на всю голову свидомые.
М
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это хорошо что так плющит свиней,пускай обсуждают
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