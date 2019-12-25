Видео с первым составом вызвало бурю негодования

Пассажирский поезд проехал по транспортному переходу через Керченский пролив сегодня ночью. Кадры исторического события появились на YouTube-канале РИА "Новости" Крым. На Крымском мосту сняли поезд Санкт-Петербург – Севастополь.

На видео состав проезжает под арками с подсветкой в цветах российского флага. Поезд "Таврия" проделает путь в 2741 км за 43,5 часа, отмечает URA.RU. Предполагается, что на маршруте будет пять одноэтажных поездов с плацкартными и купейными вагонами, пишет "Вечерняя Москва".

Ролик не остался без внимания провокаторов, которые уже несколько дней кипят от возмущения. То им Керченский пролив назло перекрыли, то поезда вонючие по Крымскому мосту запустили. В этот раз, по словам зорких наблюдателей, вагоны пассажирского состава оказались мятыми.

"Вагоны мятые, как из **** и цвет ужасный. будто из концлагеря в Крым состав пришел..." – желчно написал один из троллей. Впрочем, его ядовитое замечание потерялось в потоке сообщений россиян, которые искренне рады запуску поездов по Крымскому мосту.

"Боже мы живем в величайшей державе!" – пишут пользователи.

Ранее "Утро" писало, что президент РФ Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на роскошном поезде.