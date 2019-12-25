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Иностранцы были в шоке: жители полуострова бросились целовать поезд с Крымского мост

Иностранцы были в шоке: жители полуострова бросились целовать поезд с Крымского моста
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Россияне не сдержали нахлынувших чувств

"Все бы расцеловала", – такими словами женщина из Севастополя встретила первый пассажирский поезд, который прибыл на полуостров по Крымскому мосту.

Россиянка рассказала, что живет в Севастополе с 1970 г. и, возможно, ее чувства некоторые не поймут. Она поцеловала поезд из Санкт-Петербурга и призналась, что многие побывавшие на полуострове еще в 2014-м иностранцы были в шоке, пообщавшись с местными жителями.

"Таких патриотов и таких людей русских нигде не видели", – эмоционально заявила она. Видео публикует телеграм-канал RT.

"Мы как кремни, можно так сказать. Российская империя", – заключила она.

Ранее провокаторы в Сети возмутились после видео первого поезда на Крымском мосту, заявив, что Россия запустила мятые вагоны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А хохлы все чужие дупы да ботинки целуют. Каждому свое.
А. Щербаков:
Ответить
Россия, одним словом, Великая Россия...
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