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"Все бы расцеловала", – такими словами женщина из Севастополя встретила первый пассажирский поезд, который прибыл на полуостров по Крымскому мосту.
Россиянка рассказала, что живет в Севастополе с 1970 г. и, возможно, ее чувства некоторые не поймут. Она поцеловала поезд из Санкт-Петербурга и призналась, что многие побывавшие на полуострове еще в 2014-м иностранцы были в шоке, пообщавшись с местными жителями.
"Таких патриотов и таких людей русских нигде не видели", – эмоционально заявила она. Видео публикует телеграм-канал RT.
"Мы как кремни, можно так сказать. Российская империя", – заключила она.
Ранее провокаторы в Сети возмутились после видео первого поезда на Крымском мосту, заявив, что Россия запустила мятые вагоны.
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