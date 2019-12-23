В Незалежной призвали уничтожить транспортный переход

Открытие железной дороги на Крымском мосту стало одним из главных событий уходящего года в России.

Однако соседи негодуют по данному поводу. Ведь в последнее время можно смело утверждать: что русскому хорошо, то украинцу – смерть.

Впрочем, немцы, на месте которых в перефразированной пословице оказались украинцы, тоже отозвались на запуск поездов по транспортному переходу. Но об этом чуть позже.



В Незалежной до сих пор не могут поверить в существование Крымского моста. Киевские провокаторы заподозрили неладное в поезде без опознавательных знаков: мол, в РЖД перестраховались, дабы избежать санкций.

Твит с похабной бранью подхватил украинский "Обозреватель", отметив, что "в сети уже жестко отреагировали на "достижение сверхдержавы". Хотя жалкое сообщение удостоили своего внимания всего лишь пять человек.

Однако украинцы не скупились на комментарии и проклятия под материалом российского издания. Так, читатели RT обозвали Крымский мост "не кошерным", призвав взорвать его (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Никакого моста нет! и Крыма нет он вам померещился идите спать", "Этот мост придется разбирать как и СП-2", "Нищему населению России этот мост не во одно место не впился", "Как полет в космос. Осталось этот мост протаранить чтобы все затраты в грунт. Ракетами там натовскими томагавками накрыть его. И Северный поток тоже", – отреагировали братья-славяне.

Также вышло официальное письмо о противоправности запуска поездов по дороге через Керченский пролив. Поступок российских властей осуждает некое представительство президента Украины в Крыму.

Между тем экс-депутат Рады Алексей Журавко, напротив, искренне гордится новым объектов, проклиная 2014 год.

"Представьте себе, хотя бы на минутку, в Крым идут украинские поезда. В Крым идет днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец", – заявил Журавко в подписи к видео на своем youtube-канале.

Он отметил, что Киев с Москвой могли бы с пользой прожить минувшие пять лет и все последующие, уточняет URA.RU.



Девятнадцатикилометровая мегапостройка соединяет материковую Россию с ее островной частью, которая вошла в состав страны в 2014 году. Однако немцы отыскали в сооружении иной смысл. По версии канала Das Erste, мост является "демонстрацией силы" и "символом притязаний Москвы на власть" в гражданской войне на Украине.

Запуск железнодорожной части Крымского моста состоялся сегодня, 23 декабря, напоминает "Пятый канал". На церемонии открытия присутствовал лично президент РФ Владимир Путин.