Россияне сэкономили на пароме через Керченский пролив

Введение в строй автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив позволило сэкономить значительные денежные средства.

"Автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 млрд рублей", –

приводит РИА "Новости сообщение инфоцентра "Крымский мост".

Отмечается, что за неполных 2 года по мосту проехало 8,5 млн машин, включая 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов, что в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года.

Железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив начнется сегодня, 23 декабря. Пушистый символ Крымского моста кот Мостик останется на своем посту еще на несколько месяцев.

"Я еще не решил, чем займусь после стройки. Предложений много, нужно хорошо подумать", -

написал рыжий кот на своей страничке в Инстаграм.

В инфоцентре отметили, что Мостик – холостяк и карьерист. Ему уже поступило несколько предложений о дальнейшей работе, однако окончательный выбор будет сделан, когда строительство в Керченском проливе будет полностью завершено.

