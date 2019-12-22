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Путин едет на Крымский мост после скандала с "вонючими" поездами

Путин едет на Крымский мост после скандала с "вонючими" поездами
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России проверит переправу через Керченский пролив

Владимир Путин отравится 23 декабря, в понедельник, в Крым. Там глава России примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как говорится в заявлении, Путин также пообщается с рабочими, а после поедет в республику Адыгея. Любопытно, что ранее украинцы взбудоражились из-за того, что в Крым прибывают "вонючие поезда". А простые граждане якобы не могут даже попасть к переправе, потому что жителям Незалежной везде мерещатся военные.

Перед таким важным событием, как передает телеграмм-канал "Подъем", специальные службы усилили меры безопасности. Каждый автомобиль, которые едет через Крымский мост, осматривают, а водителей и пассажиров прогоняют через рамки металлодетекторов. А с 21 декабря запрещен проход судов под переправой через Керченский пролив. 

Первый поезд через Крымский мост из Санкт-Петербурга поедет уже 25 декабря. Из Москвы состав отправится на полуостров 26 числа. Билеты на первые поезда россияне раскупили за считанные часы. 

Полина ИВАНОВА

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