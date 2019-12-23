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Путин проехал по Крымскому мосту на роскошном поезде

Путин проехал по Крымскому мосту на роскошном поезде
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Президент запустил движение после истерики украинцев

Президент России Владимир Путин открыл мост через Керченский пролив. Глава государства отправился из Керчи в Тамань в кабине машиниста нового поезда, запустив движение по железнодорожной ветке.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". В вагоне поезда Путин пообщался со строителями моста, а затем вместе с ними прибыл на митинг, передает Telegram-канал "Карточный домик: Россия".

Ранее украинцы высказались о том, что в Крым прибывают "вонючие поезда", а простые граждане не могут попасть к переправе из-за того, что там якобы везде находятся военные.

Карина СИРАЗОВА

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