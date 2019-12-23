Билеты на поезда на полуостров бьют по карману

В понедельник, 23 декабря, на Крымском мосту открыто железнодорожное движение. Однако радостное событие немного омрачили цены на билеты, которые, к слову, на ближайшие даты почти раскуплены, особенно на новогодние каникулы.

Так, проезд в один конец по маршруту Симферополь-Москва обойдется россиянам в 3,5 тыс. руб., отметил журналист Майк Львовский, . Сумма немалая, если сравнивать с перелетом.

"Представьте: билеты на самолет туда и обратно Симферополь-Москва можно купить за 4,5 тыс. рублей. И через 2 часа ты уже в столице", – пояснил Львовский, передает МК.

Собеседник издания также напомнил, что на поезде до Крыма придется добираться от 30 часов.