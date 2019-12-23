Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Крымский мост обманул надежды россиян

Крымский мост обманул надежды россиян
Фото: Kremlin.ru
Билеты на поезда на полуостров бьют по карману

В понедельник, 23 декабря, на Крымском мосту открыто железнодорожное движение. Однако радостное событие немного омрачили цены на билеты, которые, к слову, на ближайшие даты почти раскуплены, особенно на новогодние каникулы. 

Так, проезд в один конец по маршруту Симферополь-Москва обойдется россиянам в 3,5 тыс. руб., отметил журналист Майк Львовский, . Сумма немалая, если сравнивать с перелетом. 

"Представьте: билеты на самолет туда и обратно Симферополь-Москва можно купить за 4,5 тыс. рублей. И через 2 часа ты уже в столице", – пояснил Львовский, передает МК.

Собеседник издания также напомнил, что на поезде до Крыма придется добираться от 30 часов. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей