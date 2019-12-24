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На открытии Крымского моста произошел конфуз

На открытии Крымского моста произошел конфуз
Фото: www.globallookpress.com
Начальника поезда забыли на перроне

Начальник первого отправившегося из Санкт-Петербурга в Крым поезда опоздал на рейс. Состав тронулся, когда он вместе с директором компании-перевозчика поздравляли президента Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.

Во время своей речи гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, стоя на перроне, пожелал, чтобы каждый пассажир испытывал самые яркие ощущения от поездки. Затем начальник поезда объявил о том, что посадка завершилась, а вся бригада находится на месте. В этот момент поезд уже начал движение, оставив начальника на перроне.

"Догоняйте!" – цитирует телеканал "360" слова Владимира Путина. Позже начальник поезда пересел на этот рейс в Твери.

Железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив запустили вчера. Владимир Путин лично открыл мост, проехав в кабине машиниста. В связи с эти на Украине начали протестовать – в МИД страны возмутились прибытию российского президента на полуостров.

Фоторепортаж
Добьют железная дорога и грузовики: Крымский мост рухнет зимой
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Карина СИРАЗОВА

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