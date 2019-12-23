На Украине выразили протест в связи с открытием железной дороги на транспортном переходе

В Незалежной придумали новый повод для ссоры с Москвой.

После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту МИД Украины выразил решительный протест российской стороне. Кроме того, внешнеполитическое ведомство страны-соседки возмутил "несогласованный" визит президента РФ Владимира Путина на полуостров.

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте министерства, отмечается, что " так называемый Крымский мост через Керченский пролив российская сторона построила без согласования с Украиной и с грубым нарушением норм международного права".

Ранее сегодня, 23 декабря, глава государства запустил железнодорожное движение по транспортному переходу, напоминает "Вечерняя Москва".