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Киев взбунтовался из-за проезда Путина по Крымскому мосту

На Украине выразили протест в связи с открытием железной дороги на транспортном переходе

В Незалежной придумали новый повод для ссоры с Москвой.

После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту МИД Украины выразил решительный протест российской стороне. Кроме того, внешнеполитическое ведомство страны-соседки возмутил "несогласованный" визит президента РФ Владимира Путина на полуостров.

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте министерства, отмечается, что " так называемый Крымский мост через Керченский пролив российская сторона построила без согласования с Украиной и с грубым нарушением норм международного права".

Ранее сегодня, 23 декабря, глава государства запустил железнодорожное движение по транспортному переходу, напоминает "Вечерняя Москва"

Ксения АНДРЕЕВА

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