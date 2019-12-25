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Любые хорошие новости из Крыма негативно воспринимаются в Киеве. Это отметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее так называемая "прокуратура АР Крым", являющаяся структурным подразделением прокуратуры Украины, завела уголовное дело в связи с проездом поезда по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Симферополь.
"Обычная реакция неадекватной власти, – отмахнулся Константинов. – Все, что происходит в Крыму, их раздражает, и ничего они с этим сделать не могут. Раздражает не тот факт, что пошел поезд, а сам факт нашей преуспеваемости", – цитирует РИА "Новости" парламентария.
Движение поездов через Керченский пролив открыто с 23 декабря. Статья УК Незалежной о "Незаконной переправке лиц через государственную границу Украины" предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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