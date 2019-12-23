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Украина покарает первых пассажиров крымского поезда

Юридическому преследованию подвергнутся причастные к компании-перевозчику лица

Киевские власти пообещали завести уголовное дело в отношении компании-перевозчика первого крымского поезда. Украинская сторона также уверена, что строительство моста нанесло мощный вред экологии, передает "Федерал пресс". 

Подобное заявление сделал глава так называемой прокураторы АРК в Киеве Игорь Поночовный.

Киев также напомнил, что уже открыты уголовные дела, касающиеся якобы экологических преступлений в ходе строительства Крымского моста. Его возведение, как утверждается, нанесло ущерб Азовскому морю и Керченскому проливу. 

Сергей САЗОНОВ

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