Юридическому преследованию подвергнутся причастные к компании-перевозчику лица

Киевские власти пообещали завести уголовное дело в отношении компании-перевозчика первого крымского поезда. Украинская сторона также уверена, что строительство моста нанесло мощный вред экологии, передает "Федерал пресс".

Подобное заявление сделал глава так называемой прокураторы АРК в Киеве Игорь Поночовный.

Киев также напомнил, что уже открыты уголовные дела, касающиеся якобы экологических преступлений в ходе строительства Крымского моста. Его возведение, как утверждается, нанесло ущерб Азовскому морю и Керченскому проливу.