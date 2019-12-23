Россия обеспечивает почти половину нужд европейских потребителей в топливе

Россия является главным источником поставок газа в Европу. Ее вклад в европейскую энергосистему составляет 45% от всего газового импорта, а украинская ГТС считается основным транзитным маршрутом доставки голубого топлива в Старый Свет.

Это следует из отчета Еврокомиссии по результатам потребления газа в странах членах – ЕС за III квартал уходящего года.

"Российские трубопроводные поставки остались основным источником газового импорта, на них пришлось 45% импорта из-за пределов ЕС, на втором месте поставки газа из Норвегии – 26%", – цитирует ТАСС доклад.

Отмечается, что Незалежная по-прежнему является главным транзитным маршрутом по перекачке российского топлива в Европу за этот же период. На ГТСУ пришлось около 43% всех поставок из России, что примерно 17 млрд куб. м. В документе подчеркивается, что доля украинского транзита упала на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Напомним, что Москва и Киев договорились о продолжении транзита по Украине после 2019 г. на пять лет. Однако объемы прокачки газа по украинской трубе будут снижаться. Так, транзит в 2020-ом составит 65 млрд куб, а в 2021-2024 годах – по 40 миллиардов.

