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Россия обещала Европе газ при любых условиях

Россия обещала Европе газ при любых условиях
Фото: www.globallookpress.com
Москва предупредила о сжатых сроках для подписания нового транзитного контракта с Киевом

Для решения вопроса транзита российского газа через Украину в 2020 году остается мало времени, однако даже в таких условиях Россия будет делать все, чтобы обеспечить топливом европейских потребителей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в пятницу, 13 декабря.

Так наш дипломат прокомментировал возможность решения идущего уже несколько месяцев спора по газу между Москвой и Киевом еще до конца 2019-го, чтобы избежать топливного кризиса в Старом Свете.

"Да, у нас осталось немного времени, и есть определенные позитивные сигналы. Есть и сдерживающие сигналы", – цитирует РИА "Новости" замминистра внешнеполитического ведомства.

При этом Панкин обнадежил европейцев тем, что у них не будет проблем с голубым фитильком.

"Я думаю, что Россия, как надежный поставщик энергоресурсов в Европу на протяжении десятилетий, со своей стороны сделает все, чтобы Европа не осталась без газа. И думаю, что украинские коллеги тоже будут относиться к этому вопросу не эгоистически", – подчеркнул дипломат.

Между тем, добавил он, диверсификацию маршрутов поставок газа никто не отменял, хотя на эту ему много спекулируют.

Ранее сегодня издание Bloomberg написало, что попытки санкциями задушить реализацию "Северного потока – 2" не остановят проект. Более того, раздраженные американскими рестрикциями европейцы, чьи компании пострадают, уже предупреждают Вашингтон об идее повысить пошлины на сжиженный природный газ, поставки которого США планируют нарастить в ЕС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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