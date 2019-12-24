Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Транзиту конец: на Украине раскрыли коварный план России

Транзиту крышка: обманутые Россией украинцы закатили истерику
Фото: www.globallookpress.com
Москва задумала многоходовку, опасаются в Киеве

Стоит только "Нафтогазу" отказаться от исков к "Газпрому", как российская сторона аннулирует все договоренности.

Паническая атака случилась у исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко. Он заявил, что не исключает возможности прекращения транзита российского газа через Украину после выполнения ею соглашения по судебным тяжбам с "Газпромом". Об этом он заявил в интервью телеканалу Hromadske.

"А потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", – цитирует его URA.RU.

Витренко добавил, что, учитывая "большой риск", в Незалежной сейчас ищут варианты для их минимизации. Он анонсировал создание украинцами некой "системы договоров", отмечает телеканал "360"

Как сообщалось ранее, Россия и Украина заключили договор по транзиту газа сроком на пять лет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да не бойтесь, скакуасы, не кинем! Хотя-стоило бы. Или по себе всех судите?
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей