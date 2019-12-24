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Стоит только "Нафтогазу" отказаться от исков к "Газпрому", как российская сторона аннулирует все договоренности.
Паническая атака случилась у исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко. Он заявил, что не исключает возможности прекращения транзита российского газа через Украину после выполнения ею соглашения по судебным тяжбам с "Газпромом". Об этом он заявил в интервью телеканалу Hromadske.
"А потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", – цитирует его URA.RU.
Витренко добавил, что, учитывая "большой риск", в Незалежной сейчас ищут варианты для их минимизации. Он анонсировал создание украинцами некой "системы договоров", отмечает телеканал "360".
Как сообщалось ранее, Россия и Украина заключили договор по транзиту газа сроком на пять лет.
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