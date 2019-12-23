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"Платформа для капитуляции": газовый контракт поставил Киев на колени

"Платформа для капитуляции": газовый контракт поставил Киев на колени
Фото: www.globallookpress.com
Слухи о подписании украинскими компаниями соглашений с "Газпромом" заставили Киев вспомнить о Тимошенко

Россия приготовила Украине основу для будущей капитуляции в новом контракте по транзиту российского газа через ГТСУ. Об этом говорит тот факт, что якобы сразу после сообщения о достигнутых в Минске договоренностей пять украинских компаний уже подписали с "Газпромом" соглашения по закупке нашего топлива. И если это правда, то можно говорить о коррупции внутри Незалежной.

К такому выводу пришел украинский журналист Виталий Портников. По его мнению, в данном вопросе речь идет "о банальной политической коррупции".

При этом он назвал неслучайным тот факт, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после "нормандского саммита" в Париже 9 декабря говорил о "дешевом газе для украинской промышленности", подчеркнув, "что речь идет именно о дешевом газе для промышленности, а не для населения". (На самом деле, лидер РФ пояснил разницу между ценой на газ для бытового потребителя в Незалежной и для промышленников, которая заключается в дотациях для населения – ред.).

Портников считает, что украинцам нужно открыть истину, какие именно украинские компании и на каких условиях заключили с "Газпромом" соглашения, кто является их владельцами и с кем во власти они связаны. В ином случае, судьба нынешнего договора с Москвой будет ровно та же, что и подписанного в январе 2009 г. между тогдашними главами кабминов стран Путиным и Юлией Тимошенко.

"Будут проходить годы, а вопрос о политической составляющей этого документа все еще будет превалировать над соображениями экономической выгоды. И самое главное – как и газовый контракт Путина – Тимошенко, новый транзитный контракт может стать платформой для капитуляции", – цитирует Еспресо Портникова.

Между тем, в понедельник, 23 декабря, на совещании у главы российского правительства Дмитрия Медведева вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что между РФ и Незалежной нет никаких контрактов на прямые поставки отечественного газа. Он назвал "бурей в стакане" разгорающийся скандал по якобы подписанным с пятью украинскими компаниями подобных соглашений. Он подчеркнул, что подобная информация не соответствует действительности, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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