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Украина потеряла статус главного транзитера российского газа

Украина потеряла статус главного транзитера российского газа
Фото: www.globallookpress.com
Киев рад, что получил деньги на спасение ГТС, и не претендует на большее

Соглашение по транзиту газа, которое Россия и Украина успели согласовать буквально в последний момент, оказалось выгодным для всех.

Главный момент – в течение 5 лет украинская газотранспортная система будет задействована. "Газпром" обязался прокачивать через Незалежную минимум 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и не менее 40 млрд кубометров с 2021 по 2024 г.г. Платить российская сторона будет по заранее обговоренному фиксированному тарифу (его, кстати, пока держат в секрете) "Нафтогазу". А уже эта украинская компания-посредник будет разбираться с новой структурой – "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ).

"Главная проблема ГТС Украины – хроническое недоинвестирование, в этом контексте нынешний пятилетний договор – спасение для нее", – приводит "Коммерсант" мнение аналитика по газу Центра энергетики МШУ "Сколково" Сергея Капитонова.

Выгода Москвы: Киев больше не будет ее основным партнером по доставке газа европейским потребителям. Объемы, о которых удалось договориться, снижены до уровня Польши и Турции. С учетом запуска на полную мощность новых трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" в 2021 г. украинский транзит станет удобным подспорьем для маневра, если потребуется слегка увеличить поставки или разгрузить новую трубу. 

Европейцы тоже счастливы – для них главное, что топливо им будет идти без перебоев. Возмущается только украинская оппозиция – но это уже вопросы внутренней политики Незалежной.

Николай ВИКТОРОВ

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