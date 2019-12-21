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Подробности соглашения раскрыли в "Газпроме". Российская компания может заключить договор с украинским "Нафтогазом" на пять лет. При этом на 2020 год объем транзита составит 65 миллиардов кубометров. В 2021– 24 годах через Незалежную планируется прокачивать по 40 миллиардов кубометров "голубого топлива". Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что российская сторона выплатит Киеву три миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.
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