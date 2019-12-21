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В России озвучили детали газового договора с Украиной

Контракт могут заключить на пятьлет

Подробности соглашения раскрыли в "Газпроме". Российская компания может заключить договор с украинским "Нафтогазом" на пять лет. При этом на 2020 год объем транзита составит 65 миллиардов кубометров. В 2021– 24 годах через Незалежную планируется прокачивать по 40 миллиардов кубометров "голубого топлива". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российская сторона выплатит Киеву три миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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