Контракт могут заключить на пятьлет

Подробности соглашения раскрыли в "Газпроме". Российская компания может заключить договор с украинским "Нафтогазом" на пять лет. При этом на 2020 год объем транзита составит 65 миллиардов кубометров. В 2021– 24 годах через Незалежную планируется прокачивать по 40 миллиардов кубометров "голубого топлива". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российская сторона выплатит Киеву три миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.