В Незалежной ответили на слова российского президента

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар в ходе вопросов к правительству в парламенте страны обратился к словам российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.

Как передает телеканал RT, политик решил поспорить с российским лидером и напомнил, что когда-то давно в истории Москва была подчинена Киеву и следует говорить "о корнях, а не о последствиях".

Напомним, 19 декабря Владимир Путин напомнил о том, что Ленин решил передать "исконно русские территории" в состав УССР, которые "не имели никакого отношения" к Украине.