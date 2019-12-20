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Украинский политик поспорил с Путиным

В Незалежной ответили на слова российского президента

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар в ходе вопросов к правительству в парламенте страны обратился к словам российского президента Владимира Путина об исконно русских землях. 

Как передает телеканал RT, политик решил поспорить с российским лидером и напомнил, что когда-то давно в истории Москва была подчинена Киеву и следует говорить "о корнях, а не о последствиях". 

Напомним, 19 декабря Владимир Путин напомнил о том, что Ленин решил передать "исконно русские территории" в состав УССР, которые "не имели никакого отношения" к Украине. 

Сергей САЗОНОВ

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