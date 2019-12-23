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Порошенко призвал жестко ударить по России из-за газа

Порошенко призвал жестко ударить по России из-за газа
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина потеряла статус главного транзитера российского газа
Бывший украинский лидер утверждает, что на саммите "нормандской четверки" прошли тайные переговоры между Москвой и Киевом

Экс-президент Украины Петр Порошенко требует введения санкций против прямых поставок газа из России и немедленно организовать заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Путин своей пятой колонне продает газ со значительной скидкой для того, чтобы от сверхприбылей на газовом рынке Украины финансировались эти политические партии, и для подрыва основ государственности Украины... Это газовая игла",  

приводит слова Порошенко сайт партии "Европейская солидарность" (бывший Блок Петра Порошенко).

По мнению бывшего украинского лидера, на саммите в Париже Киев и Москва достигли негласной договоренности по газу, отмечает РИА ФАН

Москва и Киев ранее согласились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при этом обе стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут имеющиеся иски. Пять украинских компаний уже подписали контракты с российским "Газпромом".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что подписание соглашения с Россией на транзит газа полезно как для бизнеса Незалежной, так и для ее граждан, напоминает телеканал "360". А украинский политолог и экономист Александр Дудчак назвал абсурдными претензии "Нафтогаза" к "Газпрому", передает НСН.

Валентина МАЙОРОВА

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