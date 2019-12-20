Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев одумался и согласился на большой куш от транзита газа

Киев одумался и согласился на большой куш от транзита газа
Фото: pixabay.com
Власти Незалежной ради пополнения госказны временно отказываются выбивать долг у Москвы

На Украине выразили готовность подписать новый транзитный договор с Россией по транспортировке газа без того, чтобы предварительно урегулировать проблему по присужденным Стокгольмским арбитражем $3 млрд, которые "Газпром" обязали выплатить "Нафтогазу". Об этом сегодня заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, Киев готов подписать договор, "не решив старые проблемы".

"Никакой контракт, из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах, не ставит в зависимость от погашения долга "Газпрома" перед "Нафтогазом", – подчеркнул он в эфире радио "Новое время".

Коболев добавил, что представители Киева предложили Москве несколько вариантов соглашения. В любом случае, полагает он, утверждение контракта в ближайшее время не случится. На последних переговорах стороны договариваются лишь о некоем гибридном варианте.

По мнению главы "Нафтогаза", чтобы подписать новый транзитный договор на прокачку российского газа европейским потребителям после 2019 года, понадобится месяц.

Ранее в пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин в ходе короткой встречи с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком однозначно дал понять, что еще не завершился процесс, связанный с подписанием договора.

Напомним, украинские власти неоднократно заявляли, что потери от остановки местной ГТС страна потеряет порядка 2% ВВП или $2 млрд.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей