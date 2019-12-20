Власти Незалежной ради пополнения госказны временно отказываются выбивать долг у Москвы

На Украине выразили готовность подписать новый транзитный договор с Россией по транспортировке газа без того, чтобы предварительно урегулировать проблему по присужденным Стокгольмским арбитражем $3 млрд, которые "Газпром" обязали выплатить "Нафтогазу". Об этом сегодня заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, Киев готов подписать договор, "не решив старые проблемы".

"Никакой контракт, из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах, не ставит в зависимость от погашения долга "Газпрома" перед "Нафтогазом", – подчеркнул он в эфире радио "Новое время".

Коболев добавил, что представители Киева предложили Москве несколько вариантов соглашения. В любом случае, полагает он, утверждение контракта в ближайшее время не случится. На последних переговорах стороны договариваются лишь о некоем гибридном варианте.

По мнению главы "Нафтогаза", чтобы подписать новый транзитный договор на прокачку российского газа европейским потребителям после 2019 года, понадобится месяц.

Ранее в пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин в ходе короткой встречи с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком однозначно дал понять, что еще не завершился процесс, связанный с подписанием договора.

Напомним, украинские власти неоднократно заявляли, что потери от остановки местной ГТС страна потеряет порядка 2% ВВП или $2 млрд.