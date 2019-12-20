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Силовики лишили Порошенко телевизора

Силовики лишили Порошенко телевизора
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-лидер нации теперь не сможет тайно смотреть российские телеканалы

В Госбюро расследований Украины подтвердили факт обысков в офисе партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". На появившихся видеокадрах знакового мероприятия можно заметить, как сотрудники ведомства опечатывают плазменный телевизор.

В ГБР полагают, что это может быть украденная с Банковой (на этой улице находится администрация президента страны) бытовая техника.

"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже -  после того, как будет проведена экспертиза", – цитирует издание "Страна.ua" заявление пресс-службы ведомства.

О том, что в офис партии "шоколадного короля" пришли люди в балаклавах с обыском, стало известно в пятницу, 20 декабря, утром.


Ну, а мы напомним, что история с пропавшими телевизорами из ситуационной комнаты администрации президента тянется с мая этого года.

Тогда ныне бывший глава СНБО Александр Данилюк обнародовал видео, на котором продемонстрировал, что после ухода команды экс-гаранта исчезли мониторы и сервера с секретной информацией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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