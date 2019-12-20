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Президент России Владимир Путин, прибежав на сегодняшнюю встречу в Санкт-Петербурге с первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым и лидером оппозиционеров Виктором Медведчуком, с места в карьер сразу же спросил у обоих, не делят ли они между собой деньги.
Шутки короткого публичного диалога политиков собрала ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева, приложил к посту в своем Telegram-канале видео встречи. Сразу отметим, что она началась без российского лидера.
"Что вы тут делаете, деньги делите?" – спросил Путин у Медведчука и Силуанова.
Отсмеявшись, собравшиеся начали обсуждать новости об идущих переговорах по новому контракту о транзите газа.
"Вот есть сообщения, что вроде договорились. Дай Бог", – заявил кум главы РФ.
"Двигаются, но пока договоренности нет", – ответил ему тот.
На это Медведчук заметил, что об успехе в данном вопросе сообщил сам глава Минэнерго России Александр Новак.
"Да, только что с ним как раз говорил", – подтвердил Путин и подчеркнул что никаких окончательных договоренностей пока нет.
"Тот случай, когда у тебя правильные информаторы", – констатирует Скабеева.
Напомним, переговоры по газу шли около 10 часов накануне в Берлине, а сегодня продолжились в Минске. Результатов на это время пока нет.
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