Лидер РФ объяснил украинскому оппозиционеру, у кого лучше информаторы

Президент России Владимир Путин, прибежав на сегодняшнюю встречу в Санкт-Петербурге с первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым и лидером оппозиционеров Виктором Медведчуком, с места в карьер сразу же спросил у обоих, не делят ли они между собой деньги.

Шутки короткого публичного диалога политиков собрала ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева, приложил к посту в своем Telegram-канале видео встречи. Сразу отметим, что она началась без российского лидера.

"Что вы тут делаете, деньги делите?" – спросил Путин у Медведчука и Силуанова.

Отсмеявшись, собравшиеся начали обсуждать новости об идущих переговорах по новому контракту о транзите газа.

"Вот есть сообщения, что вроде договорились. Дай Бог", – заявил кум главы РФ.

"Двигаются, но пока договоренности нет", – ответил ему тот.

На это Медведчук заметил, что об успехе в данном вопросе сообщил сам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Да, только что с ним как раз говорил", – подтвердил Путин и подчеркнул что никаких окончательных договоренностей пока нет.



"Тот случай, когда у тебя правильные информаторы", – констатирует Скабеева.

Напомним, переговоры по газу шли около 10 часов накануне в Берлине, а сегодня продолжились в Минске. Результатов на это время пока нет.

