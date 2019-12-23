Военной помощи от Вашингтона Киеву долго не увидеть

Всего полтора часа потребовалось команде Белого дома, чтобы оставить Украину без миллионов долларов.

По данным CNN, 25 июля 2019 г. представитель финансового управления в администрации Дональда Трампа Майк Даффи позвонил в Пентагон и передал указание президента "заморозить" выделение средств Украине по военной линии. А всего за 90 минут до этого звонка Трамп связывался по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Из этого американские СМИ делают вывод, что разговор лидеров не сложился и отказ в военной помощи стал своеобразным уроком Киеву.

В Белом доме отрицают связь между переговорами президентов и указанием Пентагону. Дескать, Трамп и раньше сомневался в целесообразности таких трат, требовал показать ему данные о выделении средств Украине еще 19 июня, и к 25 июля решение окончательно созрело.

В любом случае, установка не давать Украине денег остается в силе до сих пор. На минувшей неделе американские законодатели согласовали военный бюджет страны, в котором предусмотрена военная помощь Киеву в размере $250 миллионов. Трамп документ подписал, но внес в него изменения – вычеркнул пометку, что эти деньги должны поступить Украине в течение 45 дней.

Конгрессменам пришлось согласиться на это, поскольку в противном случае Белый дом грозил наложить вето на бюджет, сообщает The Washington Post. Так что теперь у Незалежной есть потенциальная возможность получить финансирование своих военных операций из Америки, но на деле – денег нет и не предвидится.

Ранее британские СМИ изобразили Трампа и Зеленского дерущимися за вооружение на Красной площади.