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Всего полтора часа потребовалось команде Белого дома, чтобы оставить Украину без миллионов долларов.
По данным CNN, 25 июля 2019 г. представитель финансового управления в администрации Дональда Трампа Майк Даффи позвонил в Пентагон и передал указание президента "заморозить" выделение средств Украине по военной линии. А всего за 90 минут до этого звонка Трамп связывался по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Из этого американские СМИ делают вывод, что разговор лидеров не сложился и отказ в военной помощи стал своеобразным уроком Киеву.
В Белом доме отрицают связь между переговорами президентов и указанием Пентагону. Дескать, Трамп и раньше сомневался в целесообразности таких трат, требовал показать ему данные о выделении средств Украине еще 19 июня, и к 25 июля решение окончательно созрело.
В любом случае, установка не давать Украине денег остается в силе до сих пор. На минувшей неделе американские законодатели согласовали военный бюджет страны, в котором предусмотрена военная помощь Киеву в размере $250 миллионов. Трамп документ подписал, но внес в него изменения – вычеркнул пометку, что эти деньги должны поступить Украине в течение 45 дней.
Конгрессменам пришлось согласиться на это, поскольку в противном случае Белый дом грозил наложить вето на бюджет, сообщает The Washington Post. Так что теперь у Незалежной есть потенциальная возможность получить финансирование своих военных операций из Америки, но на деле – денег нет и не предвидится.
Ранее британские СМИ изобразили Трампа и Зеленского дерущимися за вооружение на Красной площади.
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