Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский и Трамп подрались на Красной площади

Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Судьба всего мира вершится в Москве

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп – вот политики, олицетворяющие уходящий год по версии британского издания The Week.

На обложке последнего в 2019 году номера Трамп и Зеленский устроили потасовку на Красной площади. Глава Незалежной тянет к себе снаряд, который цепко держит американский лидер, – явный намек на решение Трампа заморозить военную помощь Украине, пока там не начнется публичное расследование коррупционной деятельности сына соперника Трампа на президентских выборах в 2020 г. Джо Байдена.

Рядом с Трампом – его адвокат Рудольф Джулиани, генпрокурор США Уильям Барр, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, запустившая процесс импичмента Трампа, и сам Джо Байден.

Юная активистка Грета Тунберг взирает на склоку с неодобрением, премьер Великобритании Борис Джонсон, радостно размахивая на заднем плане флагом Соединенного Королевства, напротив, подбадривает дерущихся, а председатель КНР Си Цзиньпин не обращает на окружающих никакого внимания, решая собственные вопросы.

И на все это с высоты поглядывает президент РФ Владимир Путин. Он летит в рождественских санях с мешком подарков, которые приготовил для собравшихся на Красной площади. Кто как себя вел, то такой подарочек и получит, намекает издание.

Картинку обложки The Week приводит "Царьград". Бумажная версия журнала поступит в продажу 27 декабря.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей