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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп – вот политики, олицетворяющие уходящий год по версии британского издания The Week.
На обложке последнего в 2019 году номера Трамп и Зеленский устроили потасовку на Красной площади. Глава Незалежной тянет к себе снаряд, который цепко держит американский лидер, – явный намек на решение Трампа заморозить военную помощь Украине, пока там не начнется публичное расследование коррупционной деятельности сына соперника Трампа на президентских выборах в 2020 г. Джо Байдена.
Рядом с Трампом – его адвокат Рудольф Джулиани, генпрокурор США Уильям Барр, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, запустившая процесс импичмента Трампа, и сам Джо Байден.
Юная активистка Грета Тунберг взирает на склоку с неодобрением, премьер Великобритании Борис Джонсон, радостно размахивая на заднем плане флагом Соединенного Королевства, напротив, подбадривает дерущихся, а председатель КНР Си Цзиньпин не обращает на окружающих никакого внимания, решая собственные вопросы.
И на все это с высоты поглядывает президент РФ Владимир Путин. Он летит в рождественских санях с мешком подарков, которые приготовил для собравшихся на Красной площади. Кто как себя вел, то такой подарочек и получит, намекает издание.
Картинку обложки The Week приводит "Царьград". Бумажная версия журнала поступит в продажу 27 декабря.
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