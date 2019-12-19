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Под Трампом зашаталось президентское кресло

Под Трампом зашаталось президентское кресло
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства может лишиться президентского кресла

Президент США Дональд Трамп может не принять участие в президентских выборах 2020 года, если конгресс страны все-таки объявит ему импичмент. 

Нижняя палата конгресса уже поддержала импичмент главе государства по двум статьям – "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". Процесс длился более 11 часов, уточняет Ura.ru. Как и ожидалось, демократы, будучи большинством, проголосовали за отстранение Трампа от должности, а республиканцы выступили против. Как передает "Свободная пресса", за отстранение проголосовали 230 человек, 197 выступили против. 

Сам Трамп назвал голосование по импичменту против него "политическим самоубийством", сообщает телеканал "360"

Теперь дело рассматривать будет верхняя палата конгресса США – сенат. На их плечи ляжет ответственность за судебный процесс над Трампом. Однако, как ожидается, республиканское большинство не намерено выносить Трампу импичмент. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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опять кремль мутит,бедная америка,длинные руки москвы не дают спокойно жить ковбоям и среди демократов и среди консерваторов наши люди работают а вместо трампа всегда есть еще пара кандидатов на трон
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