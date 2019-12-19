Глава государства может лишиться президентского кресла

Президент США Дональд Трамп может не принять участие в президентских выборах 2020 года, если конгресс страны все-таки объявит ему импичмент.

Нижняя палата конгресса уже поддержала импичмент главе государства по двум статьям – "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". Процесс длился более 11 часов, уточняет Ura.ru. Как и ожидалось, демократы, будучи большинством, проголосовали за отстранение Трампа от должности, а республиканцы выступили против. Как передает "Свободная пресса", за отстранение проголосовали 230 человек, 197 выступили против.

Сам Трамп назвал голосование по импичменту против него "политическим самоубийством", сообщает телеканал "360".

Теперь дело рассматривать будет верхняя палата конгресса США – сенат. На их плечи ляжет ответственность за судебный процесс над Трампом. Однако, как ожидается, республиканское большинство не намерено выносить Трампу импичмент.

