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Советский герб продолжит мозолить глаза украинцам

Советский герб продолжит мозолить глаза обнищавшим украинцам
Фото: www.globallookpress.com
Символ СССР оставят в Киеве

Декоммунизация на Украине зашла в тупик из-за денег. Националистам назло герб СССР продолжит красоваться на щите памятника "Родина-мать" в столице Незалежной.

Чтобы убрать ненавистный радикалам символ, нужны финансовые вливания. Однако пока его демонтаж Незалежной не по карману, объяснил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович.

Потакание приходи националистов, отметил эксперт, оказалось не только дорогим удовольствием, но и достаточно сложным. Устранение советского герба может угробить "Родину-мать".

"Необходимы также непростые расчеты, чтобы статуя не наклонилась после того, как уберут один из ее элементов. Если нагрузить какими-то конструкциями и приспособлениями (при демонтаже), они могут перевесить "Родину-мать", поскольку там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать", – цитирует Дробовича ТАСС. 

В 2020 году институт намерен попросить бюджетных денег, а киевская верхушка, в свою очередь, поинтересуется, готовы ли украинцы оплатить преобразование монумента из своего кармана, то есть налогов. В противном случае в УИНП готовы придумать альтернативу. 

Ксения АНДРЕЕВА

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