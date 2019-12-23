Новые власти Незалежной планируют развивать у нации критическое мышление для борьбы с российской историей

Киев собрался усилить качество исторической науки и развить в головах украинцев критическое мышление. И все это, чтобы победить "историческую пропаганду" со стороны России. Об этом заявил новый директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович.

Он отметил, что его ведомство своей главной задачей поставило борьбу с "российской гибридной агрессией", в частности, с "дезинформацией и мифами", которые доносит Москва.

"Мы усилим свое присутствие, содействуя изданию таких материалов, как, например, книга Сергея Громенко о 250 годах российских мифов об истории Крыма, и тому подобное", – цитирует "Интерфакс-Украина" последователя другого местного исторического деятеля Владимира Вятровича.

По мнению пана Дробовича, последнее заявление президента РФ Владимира Путина о "каких-то мнимых исконных землях, которые существуют в сознании политического руководства России", доказывают, что для борьбы с такими утверждениями нужно распространять достоверные и исторически проверенные данные.

Напомним, на большой пресс-конференции 19 декабря Путин сказал, что лидер большевиков Владимир Ленин для привязки этносов к конкретным территориям передал советской Украине "исконно русские территории", никогда не имевшие к ней никакого отношения, а именно все Причерноморье и западные российские земли, пишет ТАСС. Так новые советские власти хотели повысить процент пролетариата в большинстве своем сельской Украине. Такое ленинское решение Путин назвал "странноватым" и подчеркнул, что после распада СССР современная России вынуждена разбираться с этим наследием.

