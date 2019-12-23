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Украинцев накажут за тайные переговоры с Россией

Украинцев накажут за тайные переговоры с Россией
Фото: www.globallookpress.com
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Тех граждан Незалежной, кто решит самостоятельно вести переговоры с Россией, ждет наказание. С таким предложением выступили депутаты Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук и Андрей Осадчук, а также народный избранник от президентской фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

Они сочинили законопроект, который предусматривает уголовное наказание за ведение несанкционированных "сепаратных переговоров" с представителями "государства-агрессора", коим в Киеве называют пока исключительно Российскую Федерацию.

Как пишет УНИАН, депутаты желают внести изменения в статью о госизмене Уголовного кодекса страны. По их разумению, за "сепаратные переговоры" необходимо украинцев сажать на 15 лет с конфискацией имущества.

Помимо этого, избранники народа предлагают ввести наказание и для СМИ, которые "оправдывают" "агрессию" в отношении Украины или "оккупацию" ее территорий.

Судя по всему депутатам категорически не нравятся регулярные поездки представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" и ее лидера Виктора Медведчука в Россию, где он и его соратники часто проводят встречи с российскими властями и бизнесом, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Как мы помним, глава РФ и Медведчук являются кумовьями. Последняя такая встреча была аккурат в конце прошлой рабочей недели, 20 декабря.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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