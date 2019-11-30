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Украина на пороге совершения преступления

Украина на пороге совершения преступления
Фото: www.globallookpress.com
Оппозиция настроена против позиции Киева в отношении Минских соглашений

Отказ от Минских соглашений означает отказ Украины от людей и территорий, что является преступлением против национальных интересов страны. Такое мнение в эфире телеканала "112. Украина" выразил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа" Виктор Медведчук. 

Он добавил, что СБУ Украины вместо проверок его высказываний лучше бы дали оценку заявлениям министра иностранных дел страны Вадима Пристайко, который "ратует за забор, за стену, отказ территорий и людей". 

Ранее оппозиционный политик обвинил Киев в опоздании с подписанием нового договора на транзит газа с Россией. 


Сергей САЗОНОВ

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