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Смотрел пикантное видео: как Порошенко следил за подчиненными в раздевалке

Смотрел пикантное видео: как Порошенко следил за подчиненными в раздевалке
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
У экс-главы Незалежной обнаружили расстройство психики

Представители киевской элиты в панике. Многие годы за ними не просто следили – их снимали на видео в самых неожиданных местах, например, в раздевалке спортклуба "5 элемент", принадлежавшего бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Скрытые камеры нашли случайно – во время обыска помещения в рамках расследования дела о коррупции в отношении экс-главы государства. В клубе не было случайных посетителей, простым людям он не по карману – годовой абонемент стоит 40 тыс. гривен, а VIP-карта – 90 тыс. грн, сообщает Znaj.ua.

В результате клуб "5 элемент" посещала только элита – бизнесмены, чиновники и политики, а также их жены, друзья, любовницы. Все они болтали между собой и по телефону, как им казалось, без свидетелей. А теперь вскрылось, что и разговоры записывались, и порочащие связи фиксировались, и просто голые люди в раздевалке снимались. И кто-то все это потом непременно отсматривал, отслушивал:

"Это все записывалось в заведении Порошенко, – обращает внимание украинский блогер Игорь Лесев. – Вы понимаете, какой параноик у нас был экс-президент. Для него вообще понятие дна не существует. Я не удивлюсь, если Порошенко сам просматривал наиболее пикантные кадры".

Между тем администрация "5 элемента" заявляет, что Госбюро расследований распространяет ложную информацию о скрытых камерах в раздевалках, пишет "Обозреватель". Видимо, задача – не просто отстоять честь заведения, а буквально выжить: многих завсегдатаев клуба серьезно взволновало известие о существовании интимного архива.

Николай ВИКТОРОВ

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