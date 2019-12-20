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К Порошенко ворвались люди в масках

К Порошенко ворвались люди в масках
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В одну из организаций, принадлежащих экс-президенту Незалежной, пришли с обысками

Утром 20 декабря в здание спортклуба "5 элемент" Петра Порошенко прибыли люди в масках, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщил известный киевский бизнесмен.

"Налет СБУ (так они представились) на фитнес 5 элемент. Да, это бизнес Порошенко. Да, я не люблю П. сильно, и вы это знаете. Но – проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку, ну ладно... Но точно также пришли в наш офис в 15-м году", – написал Гарик Корогодский в Facebook.

О том же рассказал в соцсети и бывший советник экс-главы Незалежной Юрий Бирюков. "Это типа – а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально вырабатывает электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую", – сыронизировал он.

Стала известна и причина визита непрошеных гостей в спортивный клуб. "Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделки продажи "Кузни на Рыбальском", – пояснил бывший руководитель администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов на своем телеграмм-канале.  

Ранее сообщалось о побеге Петра Порошенко с Украины и обысках в его офисах. Называлось и место, куда может отправиться попаший под колпак экс-президент Незалежной.

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Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Полина ДОРОЖКИНА

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