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На Крымском мосту творится страшный беспредел

На Крымском мосту творится страшный беспредел
Фото: most.life/multimedia
Железнодорожную часть транспортного перехода "оккупировали" военные

На Крымском мосту творится "беспредел". Об этом вещает громкий заголовок украинского издания "Обозреватель". Заключается сие беззаконие в факте готовности к эксплуатации железнодорожной части российского транспортного перехода через Керченский пролив.

И это уже для украинских СМИ большой прорыв, поскольку ранее там вообще Крымский мост или не видели, или "хоронили" его в ежедневном режиме.

"Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", – цитирует издание вердикт нашего Ростехнадзора.

Также "Обозреватель" не преминул добавить, что крымчане не могут попасть на "запущенный поезд" из-за огромного количества российских военных. Остается догадываться, какую цель преследуют украинские журналисты, выдавая на-гора такую ересь.

Предоставим слово пользователям, которые в своих комментариях под этой новостью расставили все точки над i (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Крымский мост: оккупанты заявили о новом беспределе === это лучший анекдот, что я услышал сегодня с утра :-))))))", "Какой поезд недоступен гидроцефалы??Да еще из-за военных? Первый поезд из Питера выйдет только 23 декабря ,сейчас по мосту только технические и тестовые составы ходят, беспредельный (пустой разговор) как всегда у обосца", "Полудурки обосные, тема беспредела не раскрыта!!!)))) Днище....тысяча сто тридцать второе..", "Д*билы с обоза, а беспредел в чем? Очередное дно пробито. И, кстати, как вы без санкции медовара можете что-то печатать про мост?".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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