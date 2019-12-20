Власти Незалежной ополчились на собственные телеканалы из-за показа украинца Цимбалюка

Украинский телеканал "НАШ" попал в опалу Нацсовета по телерадиовещанию Незалежной, который назначил внеплановую проверку медиа. Причиной тому стал факт трансляции украинцам вчерашней большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном на его сайте в пятницу, 20 декабря.

"В этот день в эфире лицензиата была зафиксирована трансляция пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, которая сопровождалась плашкой "Москва. Прямой эфир", – сказано в пресс-релизе.

Регулятор обнаружил в трансляции информацию "негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью". Поэтому и назначена внеплановая проверка, отмечается в заявлении. По ее результатам Нацсовет "примет соответствующее решение".

Напомним, во время пресс-конференции Путин не раз отвечал на вопросы, так или иначе касающиеся украинской проблематики. В частности, одним из первых было предоставлено слово известному журналисту-провокатору, собкору агентства УНИАН Роману Цимбалюку. Тот вчера пытался вывести из себя лидера России вопросами-утверждениями, в том числе, о каких-то российских танках в Донбассе. Однако у него ничего не получилось, поскольку Путин объяснил украинцу, что на территории мятежного края много советской бронетехники.

На фоне сегодняшнего решения регулятора, вероятно, можно ожидать "репрессий" и в адрес Цимбалюка.

"А танкиста Рому, который там вопросы дебильные задавал - расстреляют наверное?", – пишет автор Telegram-канала Breeg Time.