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Американскую "мразь" выгнали с российского канала

Американскую "мразь" выгнали с российского канала
Фото: www.globallookpress.com
Заокеанский политолог пострадал за сарказм в сторону Путина и его кума

Страдалец российских прямых эфиров в ток-шоу гражданин США Грэг Вайнер снова вляпался в историю. На этот раз его обозвали "мразью" из-за встречи президента РФ Владимира Путина с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, после чего оскорбленный американец покинул студию "России 1".

Скандал случился на программе "Кто против?", которую ведет Дмитрий Куликов. Эфир можно просмотреть на YouTube.

В этот момент гости передачи бурно обсуждали короткую встречу Путина с Медведчуком и первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым в Санкт-Петербурге. Отсмотрев видеосюжет об этом, Вайнер возмутился с сарказмом назвал его "коридорным" и предположил, что так политики вели диалог, дабы не обидеть президента Украины Владимира Зеленского.

Куликов парировал, что у российского лидера слишком напряженный график и он встретился с Медведчуком там, где было удобно. И негоже над этим шутить, поскольку такой диалог идет на пользу решению конфликта в Донбассе.

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - добавил ведущий, назвав американца "последней мразью", которую он хотел бы выгнать. Вайнер тут же покинул студию.

Парадоксально, но всего лишь месяц назад, он пострадал от рук украинского оппонента Василя Вакарова в том же шоу. Тогда украинец окатил американца водой из стакана и сильно его толкнул, от чего Вайнер рухнул с подиума в декорации и ударился головой.

Ранее сегодня смешные реплики Путина на встрече с Силуановым и своим кумом разобрала ведущая Ольга Скабеева.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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