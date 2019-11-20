Политические разборки перешли в драку

В политической программе "Кто против?" Василь Вакаров устроил драку – он набросился на американского эксперта Грэга Вайнера и облил его водой.



"Василь отправил Грэга в нокаут...", -

написал телеведущий Владимир Соловьев на своей страничке в Twitter.

Василь отправил Грэга в нокаут... pic.twitter.com/bfkB9tAccB — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 ноября 2019 г.

Вакаров закричал, что никто не принес Украине столько вреда, сколько США, но Вайнер не согласился с этим и перебил украинского эксперта. Это возмутило Вакарова, он начал кричать: "Что ты меня провоцируешь?!" После чего подбежал к Вайнеру и сильно толкнул его. Американец упал и ударился головой.

Прямой эфир был прерван рекламной паузой, а обоих экспертов убрали из телестудии.





