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Украинский эксперт накинулся на американца в российском эфире

Украинский эксперт накинулся на американца в российском эфире
Кадр youtube.com
Политические разборки перешли в драку

В политической программе "Кто против?" Василь Вакаров устроил драку – он набросился на американского эксперта Грэга Вайнера и облил его водой.

"Василь отправил Грэга в нокаут...", - 

написал телеведущий Владимир Соловьев на своей страничке в Twitter.

Вакаров закричал, что никто не принес Украине столько вреда, сколько США, но Вайнер не согласился с этим и перебил украинского эксперта. Это возмутило Вакарова, он начал кричать: "Что ты меня провоцируешь?!" После чего подбежал к Вайнеру и сильно толкнул его. Американец упал и ударился головой.

Прямой эфир был прерван рекламной паузой, а обоих экспертов убрали из телестудии.  


Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
На РФ- ТВ только провокации: поэтому и <цензура> отовсюду!
Гость
Ответить
Наверно было бы лучше в эфире называть американца,его настоящей русской фамилией. Кто не знает,то поняли бы что за тварь этот американский эксперт.
М
Ответить
давно пора было этому еврею по голове настучать
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