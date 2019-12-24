В "Нафтогазе" вспомнили о кредитах, но расплачиваться по долгам с Россией не спешат

Украина озвучила уже несколько вариантов, как потратить $3 млрд, которые "Нафтогаз" отсудил у "Газпрома". Как вариант, украинская компания расплатится по кредитам или инвестирует в увеличение добычи газа.

Об этом в интервью телеканалу "Громадське" заявил председатель комитета Верховной рады по энергетике Алексей Герус. От также добавил, что выплаты "Газпрома" могут стать дивидендами для государственного бюджета.

Ранее Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции намекнул на обмен евробондов Украины на долг "Газпрома". Примерно столько же Киев должен Москве по еврооблигациям. Российский президент напомнил о соответствующем решении Лондонского суда, которое не исполняется.

Однако украинские власти считают, что Россия должна им во много раз большую сумму за Крым и Донбасс, поэтому шансов, что Москва эти деньги получит, пока немного.