Рабочие чинят танки и работают за зарплату в рублях

В "оккупированном" Донецке на заводе "Донгормаш" якобы ремонтируют военную технику, поставляемую из России. Об этом в блоге на украинском сайте Obozrevatel пишет автор "Фаш*к Донецкий", который в красках рассказывает о работе завода на деньги РФ. Судя по размытым фотографиям, он спешно проходил мимо "Донгормаша".

По данным "Донецкого", с 2014-го по 2018 г. на заводе отремонтировали десятки танков, "Грады", САУ, БМП, БТР, а также различную гусеничную технику. Причем платили за такую работу по 18 тыс. российских рублей в месяц.

С "Донгормаша" якобы вывезли имущество, большую часть станков порезали на металл, а все, что осталось, продали – чтобы рассчитаться по зарплатам.

Отдельного внимания заслуживает история с 50 "ПАЗиками". Как уверяет "Донецкий", власти ДНР закупили автобусы на российские деньги в России же, затем разобрали их и собрали уже в Донецке. Сделали они это якобы в пропагандистских целях, чтобы показать, что в ДНР собирают автобусы. А стоило это россиянам 100 млн рублей.

Откуда блогер взял эти данные об автобусах, неизвестно, равно как и о танках, которые "чинят" на заводе. Правда, в августе 2017 г. Министерство промышленности ДНР действительно объявило о начале производства автобусов "Донбасс".

Машины похожи на ПАЗ-3204-04, однако история с "разборкой – сборкой" не имеет никаких доказательств. Автобусы могли собирать на заводе по лицензии.