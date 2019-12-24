Киев уже рассчитал, чем пополнит государственную казну

Украина рассчитывает получить по новому транзитному контракту от России за перекачку нашего газа в 2020 году примерно $2 млрд. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Он назвал важным для Незалежной факт договоренностей между Москвой и Киевом по данному вопросу, "потому что мы в следующем году сможем получить около $2 млрд за транзит газа", цитирует украинца ТАСС.

Также согласно информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", украинская сторона предполагает получить от транспортировки российского топлива за пять лет около $15 млрд.

Напомним, на прошлой неделе Украина и Россия при содействии ЕС пришли к соглашению о продолжении работы украинской ГТС до 2024 г.





