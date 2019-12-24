Украинские военные представили "доказательства" атаки с помощью фотошопа

Украина утверждает, что 23 декабря российские боевые самолеты "имитировали" ракетную атаку в Черном море на американский эсминец Ross, который следовал в порт Одессы. В "нападении" участвовали фронтовые бомбардировщики Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) ВКС России.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ со страницы в Facebook. Для большей убедительности своей информации украинские военные разместили к посту фотоколлаж, на котором российские самолеты летят по головам американских бесстрашных моряков. А над ними развивается звездно-полосатый стяг размером больше наших "сушек".

"Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования", – пишут украинцы.



Далее в духе пропаганды западных СМИ времен холодной войны Киев отметил про бряцание оружием, вбил очередной гвоздь в мозг собственных граждан про "военную оккупацию" и "приватизацию" Черного и Азовского морей, и все это "на фоне политического кризиса в Европе". А также пожаловался на регулярные учения России в Крыму.



Представители ВС ВСУ в комментариях на критику картинки пояснили, что делали ее "быстро и просто, для визуализации".

Нам осталось дождаться, когда командование Пентагона обнародует свои веселые видеокартинки имитации атаки российских самолетов на эсминец США. Как правило, американские военные любят снимать пролеты нашей боевой техники по их головам.

