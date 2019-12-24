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Исключительной силой наделила русский язык тележурналист Анна Шафран. По ее мнению, именно он является самым грозным оружием нашей страны.
Такое заявление она сделала в своей программе на телеканале "Спас" после слов украинского коллеги с русской фамилией. В середине декабря Остап Дроздов потребовал со станицы в Facebook, чтобы с лица Незалежной "исчезли русскоязычные дети".
"Похоже, нам пора признать это официально: русский язык является самым грозным и опасным оружием России", – заключила Шафран.
При этом телеведущая отметила, что украинцы ради достижения своей цели готовы пожертвовать "человеческим обликом".
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