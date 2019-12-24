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Россия рассекретила свое самое грозное оружие

Россия рассекретила свое самое грозное оружие
Фото: www.globallookpress.com
Оказалось, что мощь РФ не в баллистичеких ракетах и боевой технике

Исключительной силой наделила русский язык тележурналист Анна Шафран. По ее мнению, именно он является самым грозным оружием нашей страны.

Такое заявление она сделала в своей программе на телеканале "Спас" после слов украинского коллеги с русской фамилией. В середине декабря Остап Дроздов потребовал со станицы в Facebook, чтобы с лица Незалежной "исчезли русскоязычные дети". 

"Похоже, нам пора признать это официально: русский язык является самым грозным и опасным оружием России", – заключила Шафран. 

При этом телеведущая отметила, что украинцы ради достижения своей цели готовы пожертвовать "человеческим обликом".

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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таки, уже нет облика человеческого. остался один обезьяний - бандерложий, сиречь
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