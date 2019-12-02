Жители Луцка испугались судьбы Донбасса на фоне вывесок и меню в общепите

В Волынской области разгорелся скандал из-за новой кофейни. Жители Луцка выразили недовольство тем фактом, что в открытом в самом центре города заведении все вывески и меню оказались исключительно на русском языке. Об этом повествует репортаж телеканала ТСН.

Сначала взбунтовались ура-патриоты в соцсетях, а сегодня к общепиту на акцию протеста подтянулись и местные активисты.

"Мне просто больно, я уже наелся этого "русского мира". Вот уже показывает: Луганская область, Донецкая, до чего довело", – заявил возмущенный ветеран АТО Василий Зоровский.

Как следует из репортажа, только что открытая кофейня была закрыта и за одну ночь хозяева успели переделать вывеску с русского на украинский. Позже владелица Алла Кудактина с дрожью в голосе сообщила журналистам, что все надписи, включая меню и график работы, на русском языке разрабатывали ее партнеры, поскольку она работает по франшизе. Женщина пообещала все выправить на мову.

"Наши партнеры, они нам в последний день перед открытием за два часа повесили эти плакаты. Мы должны были открываться. Мы и так на неделю из-за них опоздали", – отметила Кудактина.

В середине ноября прибывшая с инспекцией на Украину делегация из Пентагона потребовала от местных деятелей разговаривать с американцами на негосударственном русском языке, поскольку "не в состоянии вести технические дискуссии на украинском".

Ранее в понедельник, 2 декабря, глава ДНР Денис Пушилин выступил с предложением внести изменения в Конституцию Донецкой народной республики, где русский язык устанавливается госязыком региона. Сейчас здесь таковых два – русский и украинский. Однако, по мнению Пушилина, мова в качестве госязыка не находит своего применения на практике, сообщает агентство НДР.

