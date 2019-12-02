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Зеленский не рад считающим себя русскими жителям Донбасса

Украинский президент резко настроен против русских Донбасса

Те, кто считают себя русскими, могут покинуть Донбасс. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает телеканал "360"

При этом, как уточняет издание URA.RU, украинский лидер подтвердил приверженность урегулированию ситуации в Донбассе мирным путем, так как, по его мнению, за региональной войной может последовать "тотальная война" в Европе. 

В то же время он отказался верить результатам социологического опроса, согласно которым большинство населения Донбасса хочет войти в состав России. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Можно хотя бы в заголовке не делать грамматических ошибок???
...не рад считающимИ себя русскими...
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