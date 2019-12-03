Украине стоит искать причину проблем в руководстве страны

В России призвали украинские власти гарантировать жителям Донбасса их права, вместо того чтобы обвинять их в получении российского паспорта, а также искать источник бед в своих рядах. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский сказал, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому "те, кто за Россию", могут уехать из Донбасса, заявил он в интервью Spiegel.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами",

– написала Мария Захарова на своей странице в Facebook. Она отметила, что жители Донбасса "не по своей воле" отказались от участия в выборах президента Украины в 2019 году, а киевские власти их сознательно там не проводили.

Захарова в беседе с НСН также напомнила о судьбе Крыма, который ранее входил в состав Украины: "Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось".

Представитель МИД призвала украинские власти искать источник всех бед в своих рядах. Ведь после неконституционного переворота в 2014 году большинство ключевых постов в руководстве страны заняли иностранцы, передает "Царьград". В Европе же вопроса с гражданством не возникает – "люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут, где хотят", цитирует дипломата "360".