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Сотрудница дипмиссии Украины во Франции устроила скандал из-за сравнения с русскими

Дипломатический скандал: украинку во Франции возмутило сравнение с русскими
Ирена Карпа. Фото: www.globallookpress.com
Автор мультфильма "Чмо обыкновенное" решила устроить переворот в образовательной системе Пятой республики

Активистка майдана, а ныне первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа готовит международный скандал. Об этом она сообщила сама, возмущенная подбором педагогов во французских школах.

Как оказалось, учительница по итальянскому языку предложила детям снять фильм про экологию. Для этого учеников разделили на группы. Дочь Ирены Карпа попала в группу с россиянами, а на слова девочки, что она украинка, учительница якобы сказала, что "русские и украинцы – это одно и то же", а если что-то не устраивает, можно просто не сниматься в фильме.

Карпа, которая хотела определить дочь в группу "американцев", назвала учительницу "тупицей, которая не учила историю и географию", передает KP.RU.

"Завтра пойду в школу вломлю *** (нецензурно – прим.ред.), поговорю с директором, – написала представитель украинской культуры в Facebook. – Устроим завтра международный скандал", – пригрозила она.

Ирена Карпа прославилась во время майдана распродажами своей одежды, средства от которых она направляла на организацию протестов. После она сняла мультфильм "ЧМО обыкновенное" про жителей Донбасса.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
гнать их от туда раз не нравица
Мизантроп VI
Ответить
А потом хохлы возмущаются, что все их считают свиньями! :))))
Гость
Ответить
Просто дрянь обыкновенная
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