Участники встречи в Париже уже подготовили и согласовали коммюнике

В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, заготовку итогового документа создали еще до саммита. И данный проект, подчеркнул политик, не содержит каких-либо "суперпрорывных идей".

"Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых там удастся договориться", – пояснил он в эфире телеканала ICTV.



Дипломатическое коммюнике уже подготовили и согласовали стороны, отметил Кулеба, добавив, что не стоит списывать со счетов сами переговоры. Ведь конечный итог будет зависеть именно от них.

Между тем в документе, уверен вице-премьер, "не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента". Однако зрители, посмотревшие доступную на YouTube запись, не поверили ни единому слову политика.

"Врет", – заключили они.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина не прочь присоединить к себе пару российских областей, напоминает "URA.RU".

К слову, президент Незалежной Владимир Зеленский также начал готовиться к визиту в Париж заранее. Накануне он опубликовал видеозапись с беговой дорожки, где порассуждал о предстоящей встрече.

Впрочем, главе соседнего государства не привыкать к камере. Президентом Украины выбрали человека, который работал на публике, но был далеким от политики. Не удивительно, что инаугурация Зеленского, по версии телеканала "360", вошла в список самых громких событий года.

Владимир Александрович с большим отрывом обошел на выборах своего предшественника Петра Порошенко. Кстати, он желает быть в курсе всех политических событий. В его партии "Европейская солидарность" потребовали от Зеленского отчет о том, какие темы он намерен обсудить на саммите.