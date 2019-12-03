Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина рассекретила итоговый документ "нормандского саммита"

Украина рассекретила итоговый документ "нормандского саммита"
Дмитрий Кулеба. Фото: www.globallookpress.com
Участники встречи в Париже уже подготовили и согласовали коммюнике

В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, заготовку итогового документа создали еще до саммита. И данный проект, подчеркнул политик, не содержит каких-либо "суперпрорывных идей". 

"Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых там удастся договориться", – пояснил он в эфире телеканала ICTV. 

Дипломатическое коммюнике уже подготовили и согласовали стороны, отметил Кулеба, добавив, что не стоит списывать со счетов сами переговоры. Ведь конечный итог будет зависеть именно от них. 

Между тем в документе, уверен вице-премьер, "не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента". Однако зрители, посмотревшие доступную на YouTube запись, не поверили ни единому слову политика. 

"Врет", – заключили они. 

Ранее Кулеба заявлял, что Украина не прочь присоединить к себе пару российских областей, напоминает "URA.RU".

К слову, президент Незалежной Владимир Зеленский также начал готовиться к визиту в Париж заранее. Накануне он опубликовал видеозапись с беговой дорожки, где порассуждал о предстоящей встрече.

Впрочем, главе соседнего государства не привыкать к камере. Президентом Украины выбрали человека, который работал на публике, но был далеким от политики. Не удивительно, что инаугурация Зеленского, по версии телеканала "360", вошла в список самых громких событий года.

Владимир Александрович с большим отрывом обошел на выборах своего предшественника Петра Порошенко. Кстати, он желает быть в курсе всех политических событий. В его партии "Европейская солидарность" потребовали от Зеленского отчет о том, какие темы он намерен обсудить на саммите.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
404 территориальное недоразуменее стало действительно независимым: от нее ничего не зависит.
Гость
Ответить
Итоговый документ уже согласован в Москве, Берлине и Париже. 404 там будет просто статистом и вся эта встреча нужна только для проставления подписей. Но статисты еще портят воздух так, как будто от них хоть что-то зависит. Единственное, что они могут сделать, это, как всегда, поставить подписи, а потом не выполнять взятые на себя обязательства.
Гость
Ответить
Наместник Израиля на Украине вот и всё! Израиль за его спиной стоит.
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Массовую смерть людей в Шереметьеве повесили на пилота

Командира обвинили в нарушении правил полетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей