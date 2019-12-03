Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Ни куба!": Порошенко объявил бойкот российскому газу

"Ни куба!": Порошенко объявил бойкот российскому газу
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украина, уверен конфетный магнат, протянет без топлива РФ

Бывший президент Украины и действующий лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко напомнил, что уже пошел пятый год, как Украина отказалась от покупки российского газа. При этом он отметил, что страна как-то протянула все это время.

Правда, конфетный магнат не уточнил, что то же топливо Киев приобретает втридорога у Европы. Но заверил, что украинцы "вполне довольны" данными поставками. 

"И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция",

– Порошенко в Верховной раде, запись выступления доступна в Facebook экс-президента.    

Напомним, Незалежной поступило от России предложение о возобновлении прямых поставок голубого топлива по демократичной цене. Однако прежде стороны должны отказаться от взаимных претензий. Между тем Киев не соглашается на условия Москвы. на волоске повис также новый договор о газовом транзите. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Массовую смерть людей в Шереметьеве повесили на пилота

Командира обвинили в нарушении правил полетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей