Украина, уверен конфетный магнат, протянет без топлива РФ

Бывший президент Украины и действующий лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко напомнил, что уже пошел пятый год, как Украина отказалась от покупки российского газа. При этом он отметил, что страна как-то протянула все это время.

Правда, конфетный магнат не уточнил, что то же топливо Киев приобретает втридорога у Европы. Но заверил, что украинцы "вполне довольны" данными поставками.

"И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция",

– Порошенко в Верховной раде, запись выступления доступна в Facebook экс-президента.

Напомним, Незалежной поступило от России предложение о возобновлении прямых поставок голубого топлива по демократичной цене. Однако прежде стороны должны отказаться от взаимных претензий. Между тем Киев не соглашается на условия Москвы. на волоске повис также новый договор о газовом транзите.