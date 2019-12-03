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Итогом "нормандского саммита" должен стать Ruxit

Итогом "нормандского саммита" станет Ruxit
Фото: kremlin.ru
Киев поделился ожиданиями от встречи Зеленского с европейскими лидерами в Париже

Цель Украины – избавиться от влияния России. Добиваться этого руководство Незалежной намерено на всех уровнях. Поэтому и президент Владимир Зеленский едет в Париж на "нормандский саммит" 9 декабря с конкретной задачей – выжить Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Наше главное ожидание для #NormandySummit и любых других форматов – это то, что я называю #RUxit – мы хотим, чтобы Россия и российские войска покинули Украину", – написал он в Twitter.

Пристайко в эти дни находится в Лондоне, где проходит саммит НАТО. Великобритания сейчас целиком погружена в проблемы Brexit – выхода из ЕС. В такой обстановке у Пристайко, видимо, и родилось слово "Ruxit", которое он начал употреблять в каждом интервью. Впрочем, все аналогии и заимствования он отрицает:

"Я придумал слово – Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы россияне покинули Украину, и стремимся этого достичь. Помогут ли нам встречи здесь (в Европе – прим.ред.) – посмотрим. Надеемся на это", – сказал Пристайко в эфире Sky News, передает "Европейская правда".

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость,
Ответить
тогда хотя бы Ruexit, ну или Rexit, а то Рахит получается какой-то
Гость
Ответить
Прежде чем откуда-то выйти, надо хотя бы порог переступить....
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