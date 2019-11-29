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Премьер Великобритании рассказал о влиянии Москвы на политику Лондона

Премьер Великобритании рассказал о российском влиянии
Борис Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
С публикацией отчета на эту тему решено подождать

У британских властей нет доказательств вмешательства России во внутренние дела Соединенного Королевства. Об этом заявил премьер Борис Джонсон.

По словам Джонсона, ему вообще не известны факты влияния других государств на политику Великобритании. Что касается доклада о "вмешательстве России", который в течение последних полутора лет готовили комитеты по разведке и безопасности британского парламента, то там нет столь важных данных, чтобы менять устоявшуюся процедуру.

"Доклад будет опубликован, когда это будет необходимо", – заявил Джонсон в интервью LBC.

Ожидалось, что доклад о России, в том числе ее влиянии на итоги референдума по Brexit, обнародуют 4 ноября, пишет "Интерфакс". Однако власти Великобритании решили, что лучше сделать это после выборов, которые состоятся 12 декабря. Это дало повод оппонентам Джонсона обвинить его в том, что он недостаточно серьезно относится к угрозам со стороны Москвы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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НАТО это тот же Рейсхвер, теже войска всей Европы против России как в 1941 году, но только не Германия командир, а США с Англией. ТОлько и всего.
Мизантроп VI
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Как говорят англосаксы:
"Отсутствие доказательств не означает отсутствия вины.
А отсутствие преступления - не повод избежать наказания."
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