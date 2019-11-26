МИД РФ не намерен потакать Лондону

Реакция России на действия британской стороны будет зеркальной. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Комментируя, в частности, отказ во въездных визах журналистам российских СМИ, он гарантировал, что аналогичные шаги будут предприняты в отношении лондонских репортеров:

"В случае действий, которые мы будем считать несправедливыми, будем принимать ответные меры в отношении британских журналистов, находящихся в Москве, в том числе ведущих гигантов информации и медиа", – предупредил дипломат.

По мнению Келина, то, что позволяет себе сейчас Британия – это "безобразие", и даже местные суды потом признают несправедливыми действия британских ведомств в отношении российских СМИ, передает ТАСС. Поэтому Москва приняла решение действовать соответственно поступкам Лондона: он не дает журналистам работать – его репортеры не получат аккредитацию в Москве; он не идет на облегчение визового режима – со стороны Москвы пусть не ждет иного отношения.

Келин приступил к исполнению обязанностей посла РФ в Великобритании 22 ноября 2019 г., ранее эту должность занимал Александр Яковенко.

Отношения Москвы и Лондона приобрели негативную окраску после отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. Британские власти без доказательств обвинили Россию в покушении на бывшего шпиона и инициировали международный дипломатический демарш.